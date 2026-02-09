Chuva forte provoca alagamentos em Niterói e São Gonçalo e causa caos no trânsito

A forte chuva que atingiu a Região Metropolitana do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (9) provocou alagamentos em diversos bairros de Niterói e São Gonçalo, gerando transtornos no trânsito e dificultando o retorno de trabalhadores para casa. O temporal, que começou no fim da tarde e seguiu durante a noite, fez com que ruas importantes ficassem intransitáveis e o transporte público sofresse grandes atrasos.

Em Niterói, pontos de alagamento foram registrados nas zonas Norte, Central e Sul. Na Alameda São Boaventura, no sentido Niterói, um grande bolsão de água se formou na região da alça de acesso à Ponte Rio–Niterói, provocando retenções.

Na área central, a Rua Marechal Deodoro e vias auxiliares ficaram tomadas pela água, assim como a Avenida Jansen de Melo, onde motoristas enfrentaram longos congestionamentos. Já na Zona Sul, a Rua Gavião Peixoto ficou completamente parada devido a um alagamento, enquanto a Avenida Roberto Silveira também registrou pontos críticos, especialmente no cruzamento com a Rua Domingues de Sá, formando um “nó” no trânsito local.

"Niterói completamente alagada, tô preso num ônibus que não se move um metro porque os carros na Avenida Roberto Silveira não conseguem passar na enchente", disse um usuário da rede social X.

Em São Gonçalo, moradores relataram alagamentos em bairros como Venda da Cruz, Rocha, Galo Branco, Colubandê e Coelho. Em vários pontos, a água invadiu calçadas e chegou próximo a comércios e residências.

"Nunca me arrependi tanto de não ter pego o Coesa direto pra São Gonçalo. Desde 19h nesse terminal", publicou outra usuária do X.

Com o trânsito comprometido e linhas de ônibus atrasadas ou paralisadas, passageiros enfrentaram longas filas e esperaram por horas no Terminal Rodoviário de Niterói.