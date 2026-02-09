MC Carol é ameaçada com fuzil e tem carro levado durante assalto em São Gonçalo

Em vídeo publicado na manhã desta segunda-feira (09), a cantora MC Carol relatou momentos de tensão vividos por ela nesta madrugada, quando estava a caminho de um show que seria realizado em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo a artista, natural de Niterói, o assalto aconteceu por volta de 0h, enquanto ela passava de carro por São Gonçalo.

“Ontem postei um vídeo falando sobre os altos e baixos da minha vida, e nessa madrugada aconteceu um fato comigo mais uma vez [...] Uns quatro caras de fuzil levaram meu carro, com tudo que tinha dentro. Eu pedi para pelo menos deixarem um telefone com a gente para podermos ir embora. Xingaram a gente. Muito agressivos. Deixaram a gente na chuva. No escuro. Em frente a uma comunidade do Brejal, em São Gonçalo”, afirmou MC Carol no relato em uma rede social.

Ao final do vídeo, a cantora pede informações sobre o seu carro, um Jeep Commander. "Se algúem viu meu carro, por favor entre em contato com algum dos números que tem aqui no meu perfil [...] vou deixar a placa aqui embaixo na legenda, e é isso galera, mais uma, mais uma avalanche", completou MC Carol.