Cantor de pagode Jefinho sofre acidente em Niterói

O cantor de pagode Jefinho ficou ferido após se envolver em um acidente com mais dois veículos na RJ-104, próximo de Várzea das Moças, em Niterói, enquanto estava indo para Maricá, na madrugada desta sexta-feira (6).

De acordo com relatos, o acidente ocorreu por volta das 5h. A assessoria do artista informou que Jefinho estava indo para um compromisso. Testemunhas informaram que o cantor estava no carro no momento em que um segundo automóvel invadiu a contramão e atingiu o veículo de Jefinho, além de uma motocicleta.

Com ferimentos leves, Jefinho foi socorrido por meios próprios e foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo. O estado de saúde dele é considerado estável.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos outros envolvidos no acidente.

O artista, que possui aproximadamente 37 mil seguidores nas redes sociais, é reconhecido no ramo da música e acumula milhões de visualizações em seus clipes.