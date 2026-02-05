'Polêmica vazia': Jornalista critica fala de Luísa Sonza sobre 'não necessidade de abraços'

O repórter Guilherme Guedes criticou um vídeo da cantora Luísa Sonza pedindo para que as pessoas parem de se cumprimentar com um abraço. A postagem foi compartilhada no X, antigo Twitter, nesta quinta-feira (5), enquanto fazia a cobertura de festivais musicais para os canais Multishow e Bis, que também integram o Grupo Globo.

"Gente, de verdade, eu preciso muito falar um negócio aqui que eu fico muito indignada. Vamos normalizar não precisar se dar abraço, oi, nossa, fazer toda aquela cerimônia com pessoas que a gente vê todos os dias, tipo, pessoa do trabalho, ou amigos que a gente vê sempre", disse a cantora.

"Uma coisa é, tô há um ano sem ver a pessoa, beleza, vai dar um abraço, vai dar um oi, agora, você se vê toda semana, cara, se vê o tempo todo, para de me abraçar, pelo amor de Deus. Por que tem que ter todo o, 'oi, tudo bem? Como você tá?', eu te vi faz 15 minutos. Não precisa! Naturalizem conversar de longe, não precisa abraçar, pegar, encostar. Você consegue ser carinhoso de longe, acredite, a palavra também tem poder", esclarece Luísa.

Crítica

Na legenda do post, Guilherme fez uma crítica a cantora. "Deve ser muito triste fazer um esforço do cão pra ser vista como artista pra, no fim, ter que encarar que seu maior 'sucesso' em anos é uma versão de uma música sem sal da Taylor Swift feita por IA com a sua voz. Aí sobra gerar polêmica vazia por engajamento (e a gente cai kkkk)", escreveu.

Outros momentos de tensão

Essa não é a primeira vez que Guilherme e Luísa tiveram momentos de tensão. As alfinetadas começaram no ano de 2024, quando o jornalista analisou a apresentação da cantora junto com Demi Lovato no The Town. "A gente já sabia que a Demi sabia gritar. A Luísa Sonza gritou mais alto e a Demi Lovato gritou mais alto ainda. A gente viu uma batalha de gritos. O público gritou mais alto ainda. Eu espero que minha audição esteja bem", disse o jornalista na época.

Resposta

Logo em seguida, Guilherme precisou entrevistar Luísa nos bastidores do Lollapalooza e recebeu uma resposta à altura da loira. Ah! Foi você que falou que eu gritava? Ele falou que eu e a Demi gritávamos...Você vai ver eu gritando muito mais ainda", debochou a artista. Tá bom...Combinado", respondeu o jornalista, aos risos.