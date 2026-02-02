Virginia 'abandona' bateria da Grande Rio durante ensaio na Sapucaí

A influenciadora e rainha de bateria da Grande Rio, Virginia Fonseca, cometeu um erro primário ao “abandonar” a bateria no meio do percurso, durante sua estreia, no ensaio técnico na Sapucaí, nesse domingo (1º). Virginia precisou ser “resgatada” para se juntar aos músicos no recuo. A gafe foi exibida na transmissão oficial do Rio Carnaval e os internautas não perderam tempo para ironizar a situação.

Nas imagens, é possível ver o presidente de honra da escola de samba, Jayder Soares, indo atrás da influenciadora para mandar ela voltar à posição correta, que era na frente dos ritmistas. Depois da chamada, Virginia é flagrada retornando para o lado da bateria. Mesmo com esse erro, o ensaio seguiu normalmente.

Leia também:

Operação Barricada Zero inicia mais uma fase nas comunidades da Vila Aliança

INSS retoma atendimento após manutenção em todo o país

Nas redes sociais, os internautas deixaram diversos comentários bem-humorados sobre a gafe. “A rainha de bateria deixando a bateria no recuo e indo embora com a escola”, escreveu um internauta em tom de brincadeira. “O Jayder mandando ela voltar me tirou boas risadas”, confessou outro.