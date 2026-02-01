Ivete Sangalo comanda megabloco no Circuito Preta Gil

A cantora Ivete Sangalo participou de seu primeiro Carnaval de rua no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (21), no Circuito Preta Gil. Ivete abriu o megabloco SeráQAbre? com a música “Sinais de fogo”, um dos maiores sucessos de Preta.

A famosa foi recebida ao som de aplausos e gritos pelo público por volta das 9h. Durante a apresentação, ela cantou hits que marcaram gerações de fãs.

“É a realização de um sonho de estar nesta cidade, que eu tenho uma paixão enorme, que colabora com a minha vida pessoal, profissional. Os fãs maravilhosos que ganhei aqui e continuo ganhando. Como uma cantora de carnaval, de trio elétrico, isso aqui para mim é um momento muito especial da minha carreira. É um momento que, para mim, vai ficar guardado no meu coração, na minha memória. E a minha sensação hoje é de gratidão a tudo que a gente vem escrevendo junto E eu estar junto com vocês aqui nessa cidade tão especial”, disse a cantora.

Em determinado momento, a cantora falou de sua grande amiga, Preta Gil, que morreu de câncer em julho do ano passado, e de como ela queria a presença de Ivete no Carnaval de rua.

“E hoje ela não está aqui. Mas ela queria muito que eu estivesse aqui. Sempre me falou isso. Mas Deus me colocou aqui hoje. Esse dia de sol não estava previsto na meteorologia. E esse sol que nos ilumina hoje aqui é ela. É a presença dela. E eu estou muito feliz, embora muito emocionada. Não há tristeza, porque Preta não era mulher dada a tristezas. Mas eu estou muito emocionada de cantar no circuito que ela criou, ela inventou isso aqui. Então, onde ela estiver que ela receba o meu amor. E que a gente não deixe nunca Pretinha ser esquecida por qualquer razão”, comentou.

Público estimado

A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que espera aproximadamente 150 mil pessoas no Circuito Preta Gil, apenas neste domingo. Para que os foliões se divirtam com mobilidade, foi montado um esquema especial de transporte.