Assessoria de Zé Felipe explica vídeo em que o famoso joga celular de influenciadora

O cantor Zé Felipe, de 27 anos, foi flagrado em um clima de romance com a influenciadora Laura Araújo, durante as gravações de um novo clipe. As imagens movimentaram as redes sociais, nesta sexta-feira (31), e também revelaram o momento em que o artista tira o celular da mão da mulher e joga para longe.

Depois que o vídeo ganhou repercussão nas redes sociais, internautas levantaram rumores de um possível relacionamento entre o cantor e a influenciadora. Sem perder tempo, a assessoria de Zé Felipe se manifestou e esclareceu os acontecimentos.

Leia também:

São Gonçalo libera vagas remanescentes para rede municipal de ensino

Parque RJ vai contar com câmeras de monitoramento e iluminação de qualidade

Através de uma nota enviada à Quem, a assessoria explicou que as cenas registradas integram o clipe da música Pretin, trabalho em parceria com a cantora Bellagi.

“Essas imagens se referem a uma das cenas do clipe, que inclusive será lançado hoje”, afirmou.

Ainda segundo a assessoria, não há um relacionamento entre Zé Felipe e Laura. “Sobre o elenco, o Zé Felipe não tem nenhum tipo de relação e não participa da escolha do casting”.

Celular jogado

As redes sociais foram bombardeadas por imagens em que Zé Felipe mantém uma interação bem próxima de Laura. Em determinado momento, ela estava filmando com o celular, quando abraçou ele, que por sua vez rapidamente tirou o aparelho da mão dela.

Quando o vídeo ganhou repercussão nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a interação entre eles e sobre a reação do cantor.

“Ela possivelmente estava armando pra cima dele. Inclusive a pessoa tá filmando de longe. Só que de bobo ele não tem nada…”, disse um internauta. “Ela se aproxima com maldade. O Zé, frio e calculista, deu uma de bobo, pegou o celular na velocidade, jogou na água, e deu um aviso pra ficar esperta”, escreveu outro.