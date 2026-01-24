BBB 26: Participante é denunciado ao Ministério Público e será investigado por homofobia

O participante Matheus Moreira, do BBB 26, será investigado por homofobia dentro do reality da TV Globo. Ele foi denunciado ao Ministério Público de São Paulo na última quinta-feira (22) por ter imitado, de forma pejorativa, os trejeitos de um homem gay. Até esta sexta-feira (23), a Globo ainda não havia sido notificada sobre o assunto, o que deve ocorrer nos próximos dias, segundo o MP.

O brother acusado por Marcelo Alves, outro participante do reality, de ter agido desta forma na última festa do BBB. O médico chegou a chorar após a situação. Juliano Floss, um dos participantes do grupo camarote, também se incomodou e alertou Babu Santana de que essa não seria a primeira vez.

Leia também

Megabloco: Chá da Alice anima foliões neste sábado (24) no Centro do Rio de Janeiro

Circo de Brincar do Topetão deslancha como opção para as férias chuvosas



Floss citou que, em determinado momento, o lutador cantou um hino homofóbico entoado em estádios por um time gaúcho. As atitudes de Matheus também vêm revoltando o público, que pede sua eliminação do programa.

Denúncia

A denúncia foi feita por Agripino Magalhães, deputado federal suplente por São Paulo e presidente da Associação do Orgulho LGBTQIAPN. O MP-SP aceitou os argumentos e vai pedir abertura de inquérito para investigar o assunto.