Circo de Brincar do Topetão deslancha como opção para as férias chuvosas
As fortes chuvas não combinam com as férias, mas os pais podem investir em brincadeiras seguras, a seco, com direito a curtir o universo do Palhaço Topetão.
Ao todo, são seis shoppings que contam com estrutura com monitores e muita diversão: Carioca Shopping (2º Andar); Taquara Shopping (3ºandar); São Gonçalo Shopping (1º andar); Partage São Gonçalo (3º andar); Pátio Alcântara (2º andar) e Itaboraí Plaza (1ºandar).
Os preços são a partir de R$ 30 (25 minutos) e aniversariante paga R$ 50 pelo período de duas horas. Crianças com deficiência não pagam os primeiros 25 minutos. No caso de promoções, é necessário apresentar comprovante da condição.
Consagrado no XuxaPark, o Palhaço Topetão já teve programa de TV próprio em várias emissoras e é uma das referências em entretenimento infantil no país.