Megabloco: Chá da Alice anima foliões neste sábado (24) no Centro do Rio de Janeiro
A concentração aconteceu pela manhã na Rua Primeiro de Março, com desfile pelo Circuito Preta Gil
O megabloco Chá da Alice animou as ruas do Centro do Rio de Janeiro neste sábado (24), dando continuidade à programação oficial do Carnaval de Rua 2026. A concentração aconteceu pela manhã na Rua Primeiro de Março, com desfile pelo Circuito Preta Gil.
Inspirado no universo de Alice no País das Maravilhas, o bloco atraiu um público diverso, com fantasias criativas e muita animação. O repertório musical trouxe diferentes ritmos, além de convidados internacionais como Christian Chávez conhecido pela sua participação na novela mexicana Rebelde (RBD), mantendo o clima de festa durante todo o percurso.
Sendo um dos principais megablocos da cidade, o Chá da Alice já faz parte do calendário oficial do Carnaval carioca e costuma reunir milhares de foliões no Centro do Rio.