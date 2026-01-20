Maricá: CPM 22, Maneva e Akatu se apresentam no Festival Sesc Verão neste fim de semana

Entre as participações confirmadas estão as bandas CPM 22, Maneva e o grupo Akatu - Foto: Divulgação

Com apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia Maricá, Arte, Roteiros e Experiências (Maré) e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), a 8ª edição do Festival Sesc Verão acontece neste fim de semana (23 a 25/01) na orla do Parque Nanci, em Maricá. O evento, promovido pelo Sesc Rio, é gratuito e aberto a todas as idades, reunindo atrações musicais, atividades esportivas e oficinas culturais.

Entre as participações confirmadas estão as bandas CPM 22, Maneva e o grupo Akatu, além de artistas do projeto Pratas da Casa, como Thunderock, Pagode do MW e Gianne Mello. A programação também inclui torneios esportivos, exposições, espaços de leitura, oficinas culturais, intervenções artísticas, orientações de saúde e atividades de lazer. As atividades esportivas ao ar livre começam diariamente às 7h30, enquanto os shows musicais têm início às 16h.

Na sexta-feira (23), às 16h, o DJ Saddock sobe ao palco seguido pela apresentação da banda Thunderock. Logo depois, o CPM 22 leva mais de 30 anos de carreira e sucessos do rock brasileiro à orla do Parque Nanci.

O Festival Sesc Verão tem como objetivo promover qualidade de vida, bem-estar e cidadania, incentivando a ocupação de espaços públicos, a prática de atividades físicas e o acesso gratuito à cultura. Ao mesmo tempo, o evento valoriza tanto artistas de reconhecimento nacional quanto talentos locais, fortalecendo a integração social e o entretenimento na cidade.

Esporte e lazer para todas as idades

Além das atrações musicais, o Festival Sesc Verão também contará com uma ampla programação esportiva, recreativa e de lazer. As atividades gratuitas acontecem no período da manhã e são voltadas para públicos de todas as idades, com ações que estimulam a prática esportiva, o bem-estar e a saúde dos participantes.

Na sexta-feira (23), a programação inclui aulões de Pilates Solo, Ritmos e Ballet, apresentação de Ginástica Rítmica, além de atividades permanentes como miniquadras esportivas, arena radical, oficinas, recreação, realidade virtual e brinquedos infláveis.

No sábado (24/01), o público poderá participar de um aulão de voleibol, apresentação de beach tennis, além de clínica esportiva com a equipe de vôlei feminino Sesc Flamengo, mantendo ao longo do dia os espaços interativos e recreativos.

Já no domingo (25/01), as atividades incluem treino de corrida, desafio de futsal, clínica e apresentação de beach tennis, além do Jogo das Estrelas, encerrando a programação.

Confira a programação de shows:

Local: Orla do Parque Nanci

Sexta-feira, 23 de janeiro

16h - DJ Saddock

18h - Thunderock

20h - CPM 22

Sábado, 24 de janeiro

16h - DJ Saddock

18h - Pagode do MW

20h - Akatu

Domingo, 25 de janeiro

16h - DJ Saddock

18h - Gianne Mello

20h - Maneva