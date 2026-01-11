Autor Manoel Carlos morre aos 92 anos no Rio de Janeiro

Com uma carreira marcada por mais de 15 novelas, Manoel Carlos foi um dos principais autores da teledramaturgia brasileira, com longa trajetória na TV Globo - Foto: Reprodução/TV Globo

O autor Manoel Carlos morreu neste sábado (10), aos 92 anos, no Rio de Janeiro. Natural de São Paulo, ele vivia na zona sul da capital fluminense. A causa da morte não foi divulgada.

A informação foi confirmada por meio de um comunicado assinado por sua filha, Júlia Almeida. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Manoel Carlos Gonçalves de Almeida, carinhosamente conhecido como Maneco”, diz a nota. Segundo a família, o velório será fechado e restrito a parentes e amigos íntimos, que pedem respeito e privacidade neste momento.

Com uma carreira marcada por mais de 15 novelas, Manoel Carlos foi um dos principais autores da teledramaturgia brasileira, com longa trajetória na TV Globo. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, Por Amor e Baila Comigo (1981).

Suas obras ficaram marcadas por retratar o cotidiano da classe média e alta do Rio de Janeiro, especialmente o bairro do Leblon, além das protagonistas chamadas Helena, presentes na maioria de suas novelas.

Afastado da televisão desde Em Família (2014), Manoel Carlos havia sido diagnosticado com Parkinson há cerca de seis anos.

O autor deixa a esposa, Elisabety Gonçalves de Almeida, com quem era casado desde 1981, e duas filhas, Júlia Almeida e Maria Carolina.