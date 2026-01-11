Atriz Titina Medeiros morre aos 48 anos

A artista era casada havia quase duas décadas com o ator César Ferrario, com quem contracenou em Cheias de Charme - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Titina Medeiros morreu neste domingo (11), aos 48 anos. Conhecida por trabalhos em novelas da TV Globo, como Cheias de Charme (2012) e No Rancho Fundo (2024), a artista enfrentava um câncer no pâncreas.

Natural de Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte, Izabel Cristina de Medeiros — nome de batismo da atriz — foi criada no município de Acari, cidade vizinha à sua terra natal. Potiguar, Titina construiu uma carreira marcada pela versatilidade no teatro, na televisão e no cinema.

Além das participações em novelas, séries e filmes, ela integrava grupos teatrais do Rio Grande do Norte, como o Casa de Zoé e o Candeia, neste último atuando também como diretora.

Titina ganhou projeção nacional ao interpretar Socorro, a “personal colega” da personagem Chayene, vivida por Cláudia Abreu, em Cheias de Charme. A novela, exibida em 2012, marcou sua estreia em produções do gênero.

Ao longo da carreira, a atriz também esteve em outras produções de destaque, como Geração Brasil, A Lei do Amor, Onde Nascem os Fortes e Mar do Sertão.

