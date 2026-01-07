Supermercados Mundial abre 40 vagas no Rio e em Niterói

A remuneração parte de R$ 1.800, além de um pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade - Foto: Divulgação

A remuneração parte de R$ 1.800, além de um pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade - Foto: Divulgação

O Supermercado Mundial está com 40 vagas abertas para atuação em lojas do Rio de Janeiro e Niterói. As oportunidades contemplam diferentes áreas operacionais e são voltadas a quem busca ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho no setor varejista.

As vagas disponíveis são para os cargos de peixeiro, fiscal de prevenção, empacotador e repositor, com posições distribuídas entre as 20 unidades da rede localizadas no Rio de Janeiro e em Niterói. As funções envolvem atividades essenciais para o dia a dia das lojas, como atendimento ao cliente, organização e reposição de mercadorias, apoio à operação e segurança patrimonial.

Para algumas posições, é necessário ensino fundamental completo. A remuneração parte de R$ 1.800, além de um pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade.

Com atuação consolidada no Rio de Janeiro, o Supermercados Mundial reforça seu compromisso com a geração de emprego e o desenvolvimento profissional, oferecendo um ambiente de trabalho estruturado e oportunidades de crescimento dentro da empresa.

Como se candidatar

Os interessados devem enviar o currículo atualizado, informando o nome da vaga no assunto, para o e-mail: curriculorh@supermercadosmundial.com.br