Ex-ator de 'Malhação' volta a trabalhar como ambulante; Entenda

Ex-ator de 'Malhação', Daniel Erthal mostrou nas redes sociais, na manhã deste sábado (3), sua rotina como vendedor ambulante no Réveillon em Copacabana, Zona Sul do Rio. Ele, que costuma compartilhar o dia a dia no trabalho, elogiou a organização do evento.

"Começa a dar problema, confusões, e não deu hoje. Parabéns à Prefeitura do Rio e à Polícia Militar. Me trataram super bem. Isso é muito importante ressaltar. Parabéns a todo mundo que realizou esse Réveillon que foi um dos mais incríveis e bem organizados. Sem confusão nenhuma", falou o ator.

Esse foi a continuação do post que o ator fez nesta quinta-feira (1º). "Feliz ano novo. Aproveite o show! Mais um dia especial de maluco e extraordinário", escreveu Daniel, na ocasião. Ele recebeu muitos elogios, como: "Exemplo de superação"; "Você é raro"; "Guerreiro" e "Esse tem minha admiração".

O ator passou a trabalhar como ambulante no início de 2024. Desde então, tem mostrado nas redes a rotina. Em maio do ano passado, ele foi visto vendendo bebidas no mesmo local, onde aconteceu o icônico show de Lady Gaga. Daniel ficou conhecido nacionalmente ao interpretar um dos protagonistas da novela "Malhação", em 2002, da TV Globo.