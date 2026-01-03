Incêndio em shopping deixa dois mortos na Tijuca

Duas pessoas morreram após um incêndio registrado na noite de sexta-feira (2) no Shopping Tijuca, na Zona Norte do Rio. O fogo teve início em uma loja localizada no subsolo do centro comercial e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de ao menos 15 quartéis.

A ocorrência foi percebida por volta das 18h20. As vítimas eram funcionárias do shopping e atuaram no local antes da chegada dos bombeiros. Durante o combate às chamas, um homem chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu e deu entrada já sem vida. Horas depois, no início da madrugada, os bombeiros localizaram o corpo de uma brigadista nas proximidades do foco do incêndio.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma das vítimas foi encontrada próxima à área onde o fogo começou, no mezanino da loja atingida. A segunda foi localizada no térreo do shopping, o que indica uma possível tentativa de fuga durante o incêndio. As chamas se concentraram no subsolo, em um espaço com grande quantidade de material de fácil combustão, como itens de decoração e colchões, o que contribuiu para a intensa produção de fumaça e dificultou o trabalho de combate.

Na manhã deste sábado (3), os bombeiros permaneceram no local realizando o resfriamento da área atingida. O incêndio foi controlado e não há risco de propagação. As causas do fogo serão investigadas.

Na manhã deste sábado o shopping divulgou nota confirmando e lamentando as mortes. Veja na íntegra.

"É com pesar e consternação que o Shopping Tijuca confirma o falecimento de dois de seus colaboradores, durante o combate ao incêndio na loja Bellart.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos e nos empenhamos em prestar todo o apoio necessário.

A equipe atuou prontamente para conter a situação e cumpriu o protocolo de emergência com a devida evacuação de visitantes e lojistas em segurança.

O Corpo de Bombeiros segue no local trabalhando no rescaldo e as causas do incêndio estão sendo investigadas.

O shopping permanecerá fechado neste sábado."