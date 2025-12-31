Cada dia mais próximos, Bruna Marquezine e Shawn Mendes se beijam em praia de Alagoas

A brasileira e o canadense foram flagrados juntos pela primeira vez no dia 15 de dezembro - Foto: Representante

A brasileira e o canadense foram flagrados juntos pela primeira vez no dia 15 de dezembro - Foto: Representante

Bruna Marquezine e Shawn Mendes foram vistos se beijando em uma praia de São Miguel dos Milagres, Alagoas, nesta quarta-feira (31). Nos cliques compartilhados por perfis de fãs, a atriz e o cantor aparecem agarradinhos durante banho de mar.

A brasileira e o canadense foram flagrados juntos pela primeira vez no dia 15 de dezembro na Zona Sul do Rio. As constantes interações nas redes sociais também levantaram especulações de um romance entre os dois.

