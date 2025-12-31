Miscelânea Popular recebe inscrições de artistas para apresentações em Niterói, Itaboraí e São Gonçalo

O Festival Miscelânea Popular está convocando artistas para apresentações nas áreas de música, teatro, circo e dança, que acontecerão de forma itinerante nos meses de fevereiro e março, passando por três cidades: Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. As inscrições devem ser feitas até o dia 7 de janeiro, por meio do link no Instagram @popularmiscelanea.

A iniciativa realizará 24 apresentações artísticas e 6 oficinas, todas gratuitas ao público. Os artistas vão receber cachês e devem inscrever suas apresentações e espetáculos para participar do projeto. Uma equipe de curadores do Miscelânea fará a seleção da programação. Os resultados serão divulgados no próprio Instagram a partir do dia 14 de janeiro.

“O Festival Miscelânea nasce do desejo de fortalecer a cultura local e criar pontes reais entre artistas, territórios e público. Chegar à 14ª edição, ampliando nossa atuação, é a confirmação de que existe uma produção artística potente, diversa e pulsante nesses municípios. Nosso compromisso é abrir espaço, especialmente para artistas locais e emergentes, garantindo uma programação plural, acessível e conectada a temas sociais que dialogam com o nosso tempo”, afirma Rafael Mose, diretor da Osmose Produções e idealizador do Festival.

No mínimo, 60% das propostas selecionadas serão de artistas locais, nascidos ou residentes nas três cidades em que o festival será realizado. Além disso, 50% das vagas serão destinadas a artistas iniciantes e emergentes (com até 5 anos de carreira). Pelo menos 20% da programação será protagonizada por artistas de grupos historicamente sub-representados, incluindo pessoas LGBTQIA+, mulheres, pessoas negras, artistas periféricos e pessoas com deficiência. Também serão valorizadas propostas com temas sociais, direitos humanos, diversidade cultural, sustentabilidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A iniciativa é uma realização da Osmose Produções, com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Política Nacional Aldir Blanc.

As inscrições

Os grupos interessados deverão preencher um formulário disponível na Bio do Instagram do festival, com informações de release, currículo do espetáculo, equipe, necessidades técnicas, além de fotos para divulgação e links com vídeos. A equipe da Osmose Produções estará disponível para tirar dúvidas através do e-mail contato@miscelaneapopular.com.br.

Sobre o projeto

O Miscelânea Popular realizará a sua 14ª edição em 2026. Este é um festival itinerante, com apresentações de teatro, dança, música e circo, realizado pela Osmose Produções sob o comando do produtor cultural Rafael Mose. O projeto tem como objetivo ampliar o olhar sobre a cultura popular, explorando diversas linguagens artísticas através de uma programação cultural diversificada, com a valorização dos artistas regionais.

Serviço

Inscrições de artistas para apresentações no Miscelânea Popular 2026

Data: até dia 7 de janeiro

Informações: contato@miscelaneapopular.com.br.

Inscrições: Instagram @popularmiscelanea