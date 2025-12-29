Zé Felipe surpreende Ana Castela com resposta em brincadeira com Odorico Reis

O cantor Zé Felipe,de 27 anos, revelou qual o seu lugar preferido durante um quiz conduzido pelo influenciador Odorico Reis, e surpreendeu a namorada e também cantora Ana Castela, neste final de semana.

Quando o influenciador perguntou ao cantor qual era o lugar preferido dele, e antes de responder, Zé perguntou “pode falar besteira?”. Logo em seguida respondeu sem rodeios, “em cima da Ana”, mantendo a leveza do quiz e causando reações imediatas entre os presentes.

Logo em seguida, Odorico questionou o lugar preferido de Ana Castela para Zé Felipe e ele respondeu: “em cima de mim”. A cantora disse que o seu lugar preferido seria a própria casa e revelou que não esperava que o namorado responderia daquela forma.

O vídeo do quiz caiu nas redes sociais, e fãs ressaltaram a sintonia e a afinidade do casal. Alguns fãs ainda disseram que os namorados “nasceram um para o outro”, evidenciando a química entre os cantores.