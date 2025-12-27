Galvão Bueno recebe alta após internação para tratar de pneumonia

Galvão Bueno recebeu alta hospitalar, neste sábado (27), no Hospital Santa Casa de Londrina, no Paraná, onde estava internado desde a quarta-feira (24), para tratar um início de pneumonia.

O narrador passou mal e precisou ser hospitalizado na véspera do Natal. Em novembro, Galvão foi diagnosticado com a mesma condição, e os médicos informaram que a doença podia voltar.

A alta hospitalar foi confirmada pela filha do comunicador, Letícia Bueno, em uma publicação nas redes sociais.

Quando estiver totalmente recuperado, Galvão irá focar em sua rotina no SBT, já que no início deste mês o jornalista assinou contrato com a emissora para ser o narrador da Copa do Mundo de 2026.