Morre aos 81 anos Dona Anita, mãe do cantor Bruno da dupla com Marrone

Ana Félix de Miranda, mais conhecida como Dona Anita, morreu em decorrência de SARA

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 25 de dezembro de 2025 - 12:11
A mãe do cantor Bruna, da dupla com Marrone, Ana Félix de Miranda, mais conhecida como Dona Anita, de 81 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (25). A notícia foi divulgada pelo portal Leo Dias, ainda nas primeiras horas da manhã de Natal.

Após a equipe do portal Leo Dias entrar em contato com a assessoria do cantor, foi confirmada a morte de Dona Anita, através de um comunicado. O falecimento ocorreu por causa de SARA, que é uma síndrome de angústia respiratória aguda.

“Com imenso pesar comunicamos o falecimento aos 81 anos de Ana Félix de Miranda, conhecida como Dona Anita, mãe do Bruno, dupla com Marrone. Há algum tempo enfrentando problemas de saúde, ela veio a falecer na madrugada do hoje, 25, de SARA (síndrome de angústia respiratória aguda). Dona Anita deixa 5 filhos, 11 netos e 2 bisnetos. A família optou por não divulgar local e horário das homenagens finais, para que seja uma despedida íntima. Agradecemos o carinho de todos!”

