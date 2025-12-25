Morre aos 81 anos Dona Anita, mãe do cantor Bruno da dupla com Marrone

A mãe do cantor Bruna, da dupla com Marrone, Ana Félix de Miranda, mais conhecida como Dona Anita, de 81 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (25). A notícia foi divulgada pelo portal Leo Dias, ainda nas primeiras horas da manhã de Natal.

Após a equipe do portal Leo Dias entrar em contato com a assessoria do cantor, foi confirmada a morte de Dona Anita, através de um comunicado. O falecimento ocorreu por causa de SARA, que é uma síndrome de angústia respiratória aguda.

Leia também:

Carro explode durante abastecimento e deixa feridos em São Gonçalo; Vídeo!

Retrospectiva 2025: veja as matérias que mais 'bombaram' em janeiro e fevereiro deste ano

“Com imenso pesar comunicamos o falecimento aos 81 anos de Ana Félix de Miranda, conhecida como Dona Anita, mãe do Bruno, dupla com Marrone. Há algum tempo enfrentando problemas de saúde, ela veio a falecer na madrugada do hoje, 25, de SARA (síndrome de angústia respiratória aguda). Dona Anita deixa 5 filhos, 11 netos e 2 bisnetos. A família optou por não divulgar local e horário das homenagens finais, para que seja uma despedida íntima. Agradecemos o carinho de todos!”