Famosos celebram a véspera de Natal com looks combinando e clima de família

Famosos comemoram o Natal ao lado de familiares e amigos - Foto: Reprodução - Instagram

Os famosos comemoraram a véspera de Natal, nesta quarta-feira (24), com familiares e amigos. Para registrar o momento de união, mostraram nas redes sociais os looks combinando e também as decorações natalinas.



Virginia Fonseca e Vini Jr.

O casal do momento comemorou a primeira véspera de Natal juntos. A influenciadora passou a data com a família do jogador, onde registrou uma foto ao lado dele em frente a uma árvore bem enfeitada. Virginia apostou em um vestido vermelho, enquanto Vini Jr. usou calça, blusa vermelha e boné.

Nas redes sociais, Virgínia publicou nos stories um pouco da ceia natalina, que teve como destaque os doces de luxo do confeiteiro Denilson Lima.

Virginia e Vini Jr. comemoram o primeiro Natal juntos | Foto: Reprodução - Instagram

Ana Castela

A cantora de sertanejo também usou vermelho. Com uma calça jeans simples e salto alto, o que chamou a atenção no look foi a blusa de mangas longas, que revelava um pedaço da barriga, mas que, na parte de trás, tinha uma espécie de capa.

A produção foi escolhida para passar a véspera de Natal ao lado da família do atual namorado, o também cantor Zé Felipe.

Ana Castela passou o Natal ao lado da família de Zé Felipe | Foto: Reprodução - Instagram

Poliana Rocha

A atual sogra de Ana Castela, Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, postou nas redes sociais uma foto em que aparece com um belo vestido vermelho, com recortes e detalhe na cintura.

Poliana Rocha apostou no vestido vermelho | Foto: Reprodução - Instagram

João Guilherme

O ator João Guilherme preferiu passar a véspera de Natal com a família. Para a celebração, ele optou por uma roupa mais confortável, composta por calça bege e blusa vermelha.



João Guilherme comemorou o Natal do lado da família | Foto: Reprodução - Instagram

Neymar

O jogador Neymar passou a data ao lado da esposa, Bruna Biancardi, e das duas filhas do casal, Mavie, de 2 anos, e Mel, de 5 meses. A família se reuniu em frente a uma árvore de Natal para as fotos.

A influenciadora surgiu com um vestido dourado longo, com fenda e mangas, enquanto o atleta optou por um visual mais simples, com blusa bege e bermuda com a inscrição “Valley”. As filhas do casal usaram vestidos em tom creme.

Neymar e Bruna Biancardi comemoram o Natal com as duas filhas | Foto: Reprodução - Instagram

Xuxa

A rainha dos baixinhos passou a véspera de Natal com a família: a filha Sasha Meneghel, o marido Junno Andrade, o genro João Lucas, além de amigos. Os looks não foram combinados, e cada um trouxe sua personalidade, apesar de o branco ter sido uma das cores predominantes.



Xuxa passou o Natal com o marido, a filha, o genro e amigos | Foto: Reprodução - Instagram

Zezé Di Camargo e Graciela Lacerda

O cantor Zezé Di Camargo e a esposa, Graciele Lacerda, tiveram uma comemoração especial este ano, pois foi a primeira véspera de Natal da filha, Clara.

Nos registros das redes sociais, Graciele aparece com um vestido vermelho, enquanto o cantor optou por uma camisa social verde. Já a pequena Clara usou um conjuntinho branco e vermelho com a frase “Meu primeiro Natal”.

Zezé Di Camargo e Graciela Lacerda celebram primeiro Natal da filha Clara | Foto: Reprodução/Instagram/Thai Lazarini

Andressa Suita e Gusttavo Lima

Nas redes sociais, o casal postou uma foto em família em frente a uma enorme árvore de Natal, decorada predominantemente em vermelho. Andressa surgiu com um vestido longo, enquanto Gusttavo usava uma camisa social.

As crianças usaram roupas combinando, ambas com calça preta e blusa social branca.

Família de Gusttavo Lima combinou a roupa de Natal | Foto: Reprodução - Instagram

Ivete Sangalo

Apesar da separação, a cantora Ivete Sangalo passou o Natal com a família reunida e contou com a presença do ex-marido, Daniel Cady.



Ivete Sangalo reúne família e ex-marido para o Natal | Foto: Reprodução - Instagram

Lucas Paquetá e Duda Fournier

A família do jogador Lucas Paquetá se reuniu para a foto natalina, com o vermelho como cor principal. O atleta usou um suéter, enquanto a influenciadora optou por um vestido curto. Os filhos também vestiram camisetas vermelhas.



Família de Lucas Paquetá passou o Natal de vermelho | Foto: Reprodução - Instagram

Richarlison

Outro casal que viveu a alegria da primeira véspera de Natal do filho foi o jogador Richarlison e Amanda. Os looks seguiram as cores tradicionais do Natal. O atleta usou uma calça que combinava com o conjuntinho de Richarlison Jr., enquanto Amanda optou por um vestido longo vermelho fechado.



Richarlison e Amanda passaram o Natal junto com o filho Richarlison Jr. | Foto: Reprodução - Instagram

Rômulo Estrela e Nilma Quariguasi

O ator, que faz parte da novela “Três Graças”, da Rede Globo, passou o dia 24 com a família e as duas cadelas, Olivia e Tereza. Rômulo estava vestindo um jeans e uma blusa vermelha, enquanto Nilma usou um vestido em tom terroso. O filho do casal, Theo, de 9 anos, estava com uma camisa branca e calça verde musgo.

Rômulo Estrela comemorou o Natal junto com a família | Foto: Reprodução - Instagram

João Mendes e Giovanna Buscacio

Giovanna Buscacio, influenciadora e irmã da atriz Giullia Buscacio, comemorou junto com o namorado, João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, e com a filha do casal, Teresa. A família preferiu uma roupa mais confortável e usaram pijamas combinando.

Giovanna Buscacio, João Mendes e a filha do casal Teresa, passaram a véspera de Natal com pijamas combinando | Foto: Reprodução - Instagram

Kaká e Carol Leite

O ex-jogador Kaká passou a data ao lado dos filhos e da esposa, Carol Leite. A paleta de cores da família variou entre branco e verde.



Kaká e Carol Leito comemoram junto com os filhos | Foto: Reprodução - Instagram

Nathalia Dill

Junto com a filha e o marido, Nathalia Dill optou por um macacão vermelho.

Nathalia Dill passou vépera de Natal com a filha e o marido | Foto: Reprodução - Instagram

Débora Nascimento e José Loreto

Mesmo separados há 6 anos, os atores Débora Nascimento e José Loreto posam ao lado da filha Bella, de 7 anos. Em união para desejar Feliz Natal para os seguidores, a atriz surgiu com um vestido vermelho, a pequena com um vestido vermelho e banco, enquanto Loretto estava mais simples com cores neutras.

O ex-casal posou junto com a filha Bella, de 7 anos | Foto: Reprodução - Instagram

Lucy Ramos

A atriz surgiu em uma foto ao lado do marido Thiago Luciano e da filha Kyara. Lucy escolheu uma blusa vermelha e uma calça branca, a bebê um fofo vestido vermelho e Thiago, blusa social e calça branca.

Lucy Ramos comemorou o primeiro Natal da filha, junto com o marido | Foto: Reprodução - Instagram

Mileide

Durante uma viagem pela Europa, a influenciadora aproveitou para posar ao lado de Yhudy. Ele usou um jeans e blusa de manga longa, enquanto ela preferiu um vestido vermelho, brilhante e curto.

Mileide e Yhudy passaram véspera de Natal viajando pela Europa | Foto: Reprodução - Instagram

Laís Caldas

A ex-BBB, Laís Caldas, escolheu um vestido vermelho que realçou a barriguinha de grávida.