Filho de Viih Tube e Eliezer sofre queimadura de 2º grau; Entenda

Os influenciadores e ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, passaram por um momento de grande tensão no último domingo (21). O filho mais novo do casal, Ravi, de apenas 1 ano, sofreu uma queimadura de 2º grau ao colocar a mão esquerda no motor de um buggy, em São Paulo. Ele precisou ser levado às pressas ao hospital e passar por uma cirurgia de desbridamento [remoção de tecido morto] para remover a pele queimada.

"Comemoramos ontem que fazia 1 ano que ele tinha tido alta e hoje internou no mesmo hospital, na mesma UTI porque colocou a mão no motor do buggy e teve uma queimadura de 2º grau. Precisou passar por uma cirurgia para desbridar a pele e eu voltei para aquele mesmo centro cirúrgico que 1 ano atrás me traumatizou por esperar ele para fazer o acesso central, tão pequenininho com só 15 dias", disse Viih Tube ao relembrar a internação de Ravi na UTI logo após o nascimento.

Leia também:

Sabrina Sato revela desejo de morar em Itacoatiara: 'Estou completamente apaixonada'

Rafa Justus revela comentário que recebeu nas redes sociais sobre as plásticas no rosto



A influenciadora também comentou que ressignificou tudo o que lhe aconteceu e refletiu ao voltar para aquele mesmo hospital. "Hoje venho aqui com um filho saudável, bagunceiro, com apenas uma fatalidade. E eu consegui! Não surtei, não tive crises. Eu sei o que isso significa para mim. Obrigada, meu Deus, por cada livramento", desabafou.