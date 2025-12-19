Rafa Justus revela comentário que recebeu nas redes sociais sobre as plásticas no rosto

A jovem influenciadora Rafa Justus, de 16 anos, revelou nas redes sociais, durante a madrugada desta sexta-feira (19), um comentário que recebeu de um seguidor que chamava suas cirurgias plásticas de “reforma”. A adolescente disse que não encarou a fala como “elogio” e achou “bizarro”.

"Preciso compartilhar aqui esse comentário que recebi na rede vizinha. Teoricamente seria um elogio, mas veio de uma forma peculiar... achei bizarro", escreveu Rafa, em um stories do Instagram.

A influenciadora revelou um print da mensagem que dizia: "Ficou linda dessa da reforma". Na publicação da rede vizinha, Tik Tok, Rafa perguntou: "Me explica. Em qual momento da minha vida eu virei uma casa? 'Reforma'?".

Comentário que a adolescente e influenciadora recebeu em uma de suas publicações | Foto: Reprodução/Instagram

Em fevereiro do ano passado, Rafa disse que se submeteu a uma rinoplastia junto com uma correção de septo nasal. Um mês depois, ela revelou que fez uma cirurgia ortognática, esse procedimento é recomendado para correção e reposicionamento dos ossos da mandíbula e/ou maxilar. A adolescente nasceu com estenose crânio-facial.