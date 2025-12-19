Luana Piovani apoia atriz e fala sobre a decisão de mandar o filho morar com o pai

A atriz Luana Piovani, de 49 anos, falou sobre a decisão de permitir que o filho mais velho, Dom, de 13 anos, voltasse para o Brasil para morar com o pai, Pedro Scooby, de 37 anos. O comentário foi feito nas redes sociais, nesta sexta-feira (19). Hoje em dia, a atriz mora em Portugal junto com os dois filhos gêmeos, Bem e Liz, de 9 anos.

A famosa resolveu tocar no assunto mais uma vez depois de assistir um vídeo sobre maternidade solo, feito pela também atriz Samara Felippo. Nos comentários da publicação, Luana deixou uma mensagem de apoio e falou sobre a decisão de deixar o filho mais velho ficar com o pai. “Mana, vamos lá, muita coisa: primeiro, a fala com os lábios secos de raiva, eu AMO porque também faço hahaha, ri muito. Segundo, que lamento pelo seu estresse e sobrecarga, é de exaurir mesmo”, começou Luana.

Leia também:

Empreendedores sociais aproveitam aprendizado para ampliar novos negócios

Bilhete Único Intermunicipal tem novo valor e passa a valer nesta sexta (19)

“Comigo aconteceu um milagre: eu mandei o Dom para o pai e tudo se acalmou. O Dom e o Bem brigavam muito, Liz e Bem vão suave na vida. Foi aí que minha carga diminuiu 50%. E, para acabar, você sempre foi gata, mas TÁ DEMAIS!! Que pele! Que sorriso, tá gata!!!”, encerrou ela deixando um elogio para Samara.

Outra vez que Luana comentou sobre o assunto foi em junho deste ano. Na época, ela disse que manter Dom em Portugal estava a desgastando. “O meu filho mais velho não me respeitava. Eu dava as ordens e ele não respeitava, ele me peitava, e eu vi que ele estava fazendo isso porque queria vir para o Brasil. E eu não me deixo ser maltratada por ninguém: namorado, patrão, pai, mãe, irmão, nem filho”, disse ela em entrevista ao programa Fantástico da Globo.

Mesmo parecendo lidar bem com a saudade do filho, ela disse que “sangra de saudades” todos os dias. “Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O meu filho está feliz, o meu ex-marido é um pai melhor porque está mais responsável e dando conta de tudo, me surpreendendo positivamente”, contou.

No vídeo que Samara Felippo compartilhou, ela comenta da sobrecarga que tem sentido por causa da maternidade solo. No relato, ela contou um momento de estresse que viveu junto com as filhas, Alícia, de 16 anos, e Lara, de 12. Segundo ela, a briga entre as adolescentes começou com o objetivo de decidir quem iria sentar no banco da frente do carro. “Gritei muito hoje. Elas ficaram um pouco assustadas. Não pedi desculpa, queria que elas entendessem o grau do estresse a que a gente é levada”, contou.