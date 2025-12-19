Empreendedores sociais aproveitam aprendizado para ampliar novos negócios

As festas de fim de ano costumam impulsionar a economia. A injeção de recursos no bolso do trabalhador com o pagamento do 13º salário reforça o orçamento familiar e leva muitos a quitar dívidas ou antecipar a compra de presentes de Natal, entre outras despesas. Para quem empreende, o período representa uma oportunidade de conquistar parte desse dinheiro adicional e melhorar os resultados do próprio negócio.

É o caso de duas moradoras de São Gonçalo que, em 2025, participaram do Programa de Formação de Empreendedores oferecido pela Águas do Rio e desenvolvido em parceria com o Senac. Elas encontraram na capacitação o impulso necessário para fortalecer seus empreendimentos e agora pretendem aproveitar o aumento da movimentação econômica para ampliar a rentabilidade nos segmentos em que atuam.

De olho no crescimento das vendas, Alessandra Menezes, que mora no Complexo do Salgueiro, destaca que a participação no programa foi decisiva para aprimorar a precificação dos produtos e compreender melhor o potencial das redes sociais como ferramenta de visibilidade.

“Há cinco anos trabalho vendendo cestas personalizadas e produtos artesanais. Agora consigo melhorar a margem de lucro. A parte da matemática, mais especificamente da formação de preços, era o que faltava. Hoje, meu desafio é ampliar a divulgação, já que fico muito restrita ao bairro. Quero alcançar outras regiões e vender mais”, afirma.

Alessandra aprendeu a precificar os seus produtos | Foto: Divulgação

Moradora de Itaúna, Luana Andrade atua com serviços de bufê para festas e eventos corporativos. Para ela, um dos principais aprendizados do curso foi superar barreiras sociais e ampliar a própria visão sobre possibilidades profissionais. Mesmo vivendo na periferia, isso não a impediu de seguir em busca da realização pessoal. Agora, a empreendedora pretende aplicar tudo o que aprendeu em sala de aula.

“No início, enfrentei muitas dificuldades, sobretudo por ser uma empreendedora periférica, mulher preta e sem estrutura. O curso me deu um direcionamento claro sobre os próximos passos, o que fez toda a diferença. Não imaginava, por exemplo, que poderia me tornar fornecedora da empresa após essa formação”, relata.

Luana se orgulha do trabalho realizado aqui, mas quer novos clientes | Foto: Divulgação

Transformação social em curso

Desde o ano passado, cerca de 300 alunos participaram dos cursos de capacitação oferecidos pela concessionária do grupo Aegea Saneamento. A iniciativa tem como foco a promoção de transformações sociais e na elevação da qualidade de vida nas regiões onde a concessionária atua.

Gerente de Responsabilidade Social da Águas do Rio, Tâmara Motta ressalta que o conteúdo oferecido reforça o compromisso da concessionária em preparar os participantes para a inserção no mercado de trabalho, estimular a economia local e promover mudanças reais na vida das pessoas.

“Além da formação técnica, incentivamos a autonomia e a construção de uma rede de desenvolvimento sustentável nos territórios atendidos pela Águas do Rio. O nosso legado com impacto social positivo também passa pela melhoria da qualidade de vida por meio da atividade profissional”, explica.