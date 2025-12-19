Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,5375 | Euro R$ 6,4839
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Empreendedores sociais aproveitam aprendizado para ampliar novos negócios

Profissionais capacitados em cursos promovidos pela Águas do Rio e Senac buscam garantir renda extra neste fim de ano

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 19 de dezembro de 2025 - 11:02
Turma de Empreendedores sociais
Turma de Empreendedores sociais -

As festas de fim de ano costumam impulsionar a economia. A injeção de recursos no bolso do trabalhador com o pagamento do 13º salário reforça o orçamento familiar e leva muitos a quitar dívidas ou antecipar a compra de presentes de Natal, entre outras despesas. Para quem empreende, o período representa uma oportunidade de conquistar parte desse dinheiro adicional e melhorar os resultados do próprio negócio.

É o caso de duas moradoras de São Gonçalo que, em 2025, participaram do Programa de Formação de Empreendedores oferecido pela Águas do Rio e desenvolvido em parceria com o Senac. Elas encontraram na capacitação o impulso necessário para fortalecer seus empreendimentos e agora pretendem aproveitar o aumento da movimentação econômica para ampliar a rentabilidade nos segmentos em que atuam.

Leia também:

PF deflagra operação Galho Fraco para apurar desvio de recursos públicos

PF faz busca e apreensão em endereço do deputado federal Carlos Jordy

De olho no crescimento das vendas, Alessandra Menezes, que mora no Complexo do Salgueiro, destaca que a participação no programa foi decisiva para aprimorar a precificação dos produtos e compreender melhor o potencial das redes sociais como ferramenta de visibilidade.

“Há cinco anos trabalho vendendo cestas personalizadas e produtos artesanais. Agora consigo melhorar a margem de lucro. A parte da matemática, mais especificamente da formação de preços, era o que faltava. Hoje, meu desafio é ampliar a divulgação, já que fico muito restrita ao bairro. Quero alcançar outras regiões e vender mais”, afirma.

Alessandra aprendeu a precificar os seus produtos
Alessandra aprendeu a precificar os seus produtos |  Foto: Divulgação

Moradora de Itaúna, Luana Andrade atua com serviços de bufê para festas e eventos corporativos. Para ela, um dos principais aprendizados do curso foi superar barreiras sociais e ampliar a própria visão sobre possibilidades profissionais. Mesmo vivendo na periferia, isso não a impediu de seguir em busca da realização pessoal. Agora, a empreendedora pretende aplicar tudo o que aprendeu em sala de aula.

“No início, enfrentei muitas dificuldades, sobretudo por ser uma empreendedora periférica, mulher preta e sem estrutura. O curso me deu um direcionamento claro sobre os próximos passos, o que fez toda a diferença. Não imaginava, por exemplo, que poderia me tornar fornecedora da empresa após essa formação”, relata.

Luana se orgulha do trabalho realizado aqui, mas quer novos clientes
Luana se orgulha do trabalho realizado aqui, mas quer novos clientes |  Foto: Divulgação

Transformação social em curso

Desde o ano passado, cerca de 300 alunos participaram dos cursos de capacitação oferecidos pela concessionária do grupo Aegea Saneamento. A iniciativa tem como foco a promoção de transformações sociais e na elevação da qualidade de vida nas regiões onde a concessionária atua.

Gerente de Responsabilidade Social da Águas do Rio, Tâmara Motta ressalta que o conteúdo oferecido reforça o compromisso da concessionária em preparar os participantes para a inserção no mercado de trabalho, estimular a economia local e promover mudanças reais na vida das pessoas.

“Além da formação técnica, incentivamos a autonomia e a construção de uma rede de desenvolvimento sustentável nos territórios atendidos pela Águas do Rio. O nosso legado com impacto social positivo também passa pela melhoria da qualidade de vida por meio da atividade profissional”, explica.

Tags:

Águas do Rio ampliar novos negócios Empreendedores sociais São Gonçalo SENAC

Matérias Relacionadas