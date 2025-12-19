Bilhete Único Intermunicipal tem novo valor e passa a valer nesta sexta (19)

Os passageiros de transporte público que usam o Bilhete Único, já podem sentir no bolso a mudança do novo valor de R$ 9,40, nesta sexta-feira (19). O aumento atinge usuários que pegam ônibus intermunicipais e outros transportes no estado.

O novo valor foi estabelecido pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) e publicado no Diário Oficial. Segundo o entendimento do governo, a mudança corrige uma defasagem do benefício, que não passava por reajuste desde 2018, apesar dos aumentos das tarifas do preço dos coletivos intermunicipais nos últimos anos.

O Bilhete Único assegura que o valor sofra um reajuste seguindo as mudanças tarifárias dos coletivos intermunicipais. Dessa forma, o governo acredita que a alteração do valor seja preciso para manter o programa operando e assegurando o desconto oferecido aos passageiros que realizam integração no transporte público.

Hoje em dia, o número de passageiros que usam o Bilhete Único Intermunicipal ultrapassou 1,5 milhão no estado. Somente nos últimos seis meses, o BIU registrou cerca de 153 milhões de viagens que utilizaram o benefício.