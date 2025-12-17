Campeão do 'BBB 24', Davi Brito constrói galpão para criar galinhas e se emociona: 'Muitos zombaram'

O campeão do 'BBB 24', Davi Brito, segue usando o prêmio que ganhou no reality show para investir em novos sonhos. O baiano, de 23 anos, terminou parte das obras em um sítio que ele comprou em Salvador, onde pretende investir na criação de animais.

Davi mostrou nas redes sociais parte da obra finalizada, um galpão para criar galinhas e um tanque de peixes. O ex-bbb se emocionou ao falar sobre a conquista.

"Hoje meu coração está cheio de emoção e gratidão. Esse galpão que vocês estão vendo não é apenas uma construção… é um sonho que Deus me permitiu realizar. Quando eu postei o início desse projeto nas redes sociais, muitos duvidaram. Riram, zombaram, disseram que eu não ia conseguir. Mas eu não desisti", disse ele, chorando.

"Foram dias de muita luta, muita obra e muito cansaço. Cada centavo que eu ganhava, eu escolhia investir aqui. Enquanto alguns desacreditavam, eu trabalhava. Enquanto alguns falavam, eu perseverava. Esse galpão de galinhas e o tanque de peixes hoje são a prova de que quem confia em Deus e não para no meio do caminho, chega".

O local conta com piscina, rios, peixes frescos e será aberto futuramente para atividades de pesca. O baiano criou um perfil nas redes sociais para o empreendimento que será chamado de "Fazenda do Davi''.

Parte dos R$ 2,9 milhões que recebeu como prêmio do reality foi destinada à compra de imóveis. Davi adquiriu uma casa para si e outras duas para a mãe e a irmã. Ele também inaugurou uma imobiliária em Salvador, com o objetivo de viver de renda, e vem comprando terrenos e construindo casas para alugar.

