Anitta aparece com rosto diferente e foto "viraliza": 'Não consigo mais reconhecer'

Os novos procedimentos estéticos realizados pela cantora Anitta, 32 anos, continuam dando o que falar. Nesta terça-feira (16), a artista publicou uma foto nas redes sociais durante uma viagem à Suíça. A imagem logo viralizou provocando diversas reações aos fãs.

"A gente nem acostumou com o rosto depois da mudança e ela já debutou um novo", escreveu uma seguidora no X (antigo Twitter). "Amei o rosto dessa semana", brincou uma mulher. "Já nem lembro mais como era a Anitta", acrescentou mais uma. "Aquela adolescente popular do ensino médio", comparou outra pessoa.

"Maluco, eu não consigo mais reconhecer a Anitta? Vocês não acham isso uma loucura? Se alguém me perguntasse, eu diria que essa jovem acabou de sair da faculdade", comentou um fã surpreso com a mudança.

A cantora já realizou procedimentos como rinoplastia, enxertos e preenchimento labial. Há cerca de um mês, novas suspeitas de que ela tenha feito novos procedimentos estéticos em seu rosto tomaram conta da internet.