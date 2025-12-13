Lorena expõe MC Daniel e diz que foi traída durante a gravidez

A influenciadora digital Lorena Maria, fez um longo desabafo nas redes sociais sobre o relacionamento que viveu com o funkeiro MC Daniel, com quem tem um filho de 9 meses. Na noite dessa sexta-feira (12), ela expor algumas situações que viveu com o ex-namorado.

"Esse homem não me deixa em paz, esse homem fala mal de mim para todo mundo. Tenta me queimar com todo mundo, falando coisas absurdas de mim para os outros, sendo que não falo dele, não toco no nome dele, não estou nem aí para ele. Tenta me atrapalhar de todas as formas, tive que sair da casa, vocês viram aí, no sábado, dia do meu desfile, às pressas, no fim do ano, com um bebê de colo", disse ela.

Entre as acusações feitas por Lorena, ela disse que foi traída por Daniel enquanto estava grávida de Rás, filho do ex-casal. Segundo a empresária, o cantor se relacionava com diferentes mulheres e postou um print de uma conversa com cunho sexual do MC com uma suposta amante.

"A pessoa que fica por aí dizendo para os outros, como ele escreveu hoje para a babá que 'a genitora é mentirosa compulsiva', quero que você venha e fale aqui qual é a minha mentira. Porque posso vir aqui falar a sua. Você foi em um monte de programa falar que nunca traiu ninguém, que você não trai, mas vou deixar um print aqui de quando eu estava grávida e você se relacionava sexualmente com várias mulheres. Só tirei [prints] de uma, porque esse foi o mais pesado. Quem é o mentiroso compulsivo?".

Lorena também falou que Daniel tem atrapalhado a relação dela com a mãe biológica. A influenciadora afirmou que se afastou da mãe devido abusos que sofreu na infância e adolescência, e Daniel teria ido atrás da mãe dela para saber mais detalhes do ocorrido.

"Foi falar sobre um assunto muito sério e delicado, que é abuso. O abuso que ocorreu comigo enquanto criança e adolescente. Não foi por parte da minha mãe biológica esse abuso, foi por parte de um homem. Ele foi jogar para ela um monte de coisa para ver se tirava alguma coisa dela. Não sei se conseguiu. Só sei que isso tem atrapalhado a nossa convivência. Ele foi mexer com um assunto muito sério, com uma coisa que é um crime horrível e que, hoje em dia, graças a Deus, as pessoas defendem muito mais as crianças e adolescentes e levam muito mais a sério esse assunto. Para vocês verem como esse homem é baixo e sorrateiro."

Ela ainda insinuou que sofreu racismo da mãe de MC Daniel, Daniela Amorim. "Se fosse para expor tudo que passei com você aí dentro, faria isso tudo lá atrás, mas não fiz. Se fosse para expor que uma certa pessoa não estava contente com a minha gravidez porque a minha imagem não era o que essa pessoa esperava para o príncipe do Egito, lindo, belíssimo, maravilhoso. Isso está falando de quê? O que em mim a pessoa não aprova para estar com o branquíssimo filho dela."

Lorena também afirmou que o cantor é falso com os amigos famosos. "Se fosse para falar alguma coisa, falaria que você é falso com todos os seus amigos. É falso com o Ryan [MC Ryan SP], falava mal dele à beça, que ele morria de inveja de você, que ele não esperava que você fosse entrar na Globo e ele não. Falava mal da Anitta."

"Esse homem me faz um mal muito grande. Fiquei muito mal, tenho laudos de tudo. Tudo isso vai para processo", disse Lorena. Até o fechamento desta edição, MC Daniel não havia se manifestado sobre o assunto.