MC Carol de Niterói celebra compra de carro: 'Foi o funk que me deu'

A funkeira MC Carol de Niterói celebrou mais uma conquista através da música. Nas redes sociais, a artista de 32 anos compartilhou com seus fãs a compra de um carro avaliado em R$ 280 mil. O modelo é um Jeep Commander branco, de sete lugares.

"Foi o funk pu$#@! que me deu! Meu presente de Natal chegou mais cedo", escreveu Carol na legenda das fotos feitas quando foi buscar o veículo na concessionária.

Leia também:

Lorena expõe MC Daniel e diz que foi traída durante a gravidez

São Gonçalo terá curso gratuito de teatro musical em 2026; saiba mais



Em outubro deste ano, MC Carol chegou a postar um vídeo aos prantos, falando das dificuldades que vive por ser uma mulher negra do funk.

"Vocês não sabem o quanto é difícil ser mulher e cantar as coisas que eu canto. Vocês não têm noção das coisas que eu ouço. Desde lá de trás, desde quando eu comecei. Nunca tive apoio de ninguém, nunca. Nunca tive apoio de ninguém e, mesmo assim, sozinha, eu acreditei em mim, acreditei que ia dar em algum lugar, que eu ia conquistar minha independência", desabafou a artista na ocasião.