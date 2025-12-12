São Gonçalo terá curso gratuito de teatro musical em 2026; saiba mais

O curso é acessível e contará com suporte para pessoas com deficiência, além de materiais adaptados - Foto: Divulgação

A Oficina de Teatro Gabriel Engel, referência regional na formação em artes cênicas, anunciou a abertura das inscrições para o São Gonçalo Musical, curso gratuito de teatro musical destinado a moradores da região. A iniciativa, dirigida por Gabriel Engel e produzida por Pietra Aranda, será realizada de janeiro a março de 2026.

O projeto é apresentado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Política Nacional Aldir Blanc.

Com 20 vagas disponíveis, o São Gonçalo Musical é voltado para pessoas a partir de 16 anos e não exige experiência prévia. A formação terá duração de três meses, com aulas três vezes por semana, sempre com três horas de duração, totalizando mais de 110 horas de atividades práticas. O conteúdo inclui interpretação, canto e dança, e o curso culmina em uma apresentação final dos participantes.

A iniciativa integra o programa anual da Oficina de Teatro Gabriel Engel, que há sete anos realiza peças, mostras, festivais e espetáculos – incluindo musicais originais – em São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro. As aulas acontecerão na Casa de Artes Gabriel Engel, espaço próprio equipado para receber formações, oficinas, eventos e projetos sociais.

O curso é acessível e contará com suporte para pessoas com deficiência, além de materiais adaptados.

As inscrições vão até 19 de dezembro e devem ser feitas pelo Instagram da @oficinadeteatrogabrielengel, através do link disponível na bio.