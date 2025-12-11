Festa do “Sabadou” termina em confusão após Virginia supostamente não cumprir acordo

A festa de encerramento que deveria ser de alegria e confraternização entre a equipe do Sabadou, programa de Virginia Fonseca, no SBT, acabou sendo vergonhosa e tensa para os presentes. O clima pesou depois que a influenciadora não cumpriu um acordo com os fornecedores.

Nas redes sociais circulam gravações que mostram um homem, que foi identificado como integrante da produção, tentando apaziguar as pessoas e contornar a situação. De acordo com fontes da coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, a comemoração foi organizada através de permuta, ou seja, sem pagamento em dinheiro, mas em troca Virginia teria se comprometido a tirar fotos com os empresários dos serviços contratados, o que, segundo eles, não foi cumprido por ela.

Segundo relatos, a influenciadora esteve no local da festa, posou para “apenas cinco fotos” e saiu da confraternização, sem tirar as outras fotos prometidas. Por se sentirem prejudicados, os fornecedores pararam de entregar os alimentos aos convidados, resultando em mais confusão.

Após a saída de Virginia, a situação ficou difícil e quase sem controle, afirmou algumas pessoas ligadas à produção.

Diante da repercussão, a equipe da influenciadora enviou um posicionamento, esclarecendo que ela não teve participação na organização da confraternização. “A Virginia não participou da organização desta festa", informou a assessoria.

