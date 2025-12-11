Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Festa do “Sabadou” termina em confusão após Virginia supostamente não cumprir acordo

Fornecedores acusam influenciadora de descumprir acordo de fotos em permuta durante evento

11 de dezembro de 2025 - 11:31
Virginia Fonseca teria posado para poucas fotos e deixado o local, gerando paralisação no serviço. -

A festa de encerramento que deveria ser de alegria e confraternização entre a equipe do Sabadou, programa de Virginia Fonseca, no SBT, acabou sendo vergonhosa e tensa para os presentes. O clima pesou depois que a influenciadora não cumpriu um acordo com os fornecedores.

Nas redes sociais circulam gravações que mostram um homem, que foi identificado como integrante da produção, tentando apaziguar as pessoas e contornar a situação. De acordo com fontes da coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, a comemoração foi organizada através de permuta, ou seja, sem pagamento em dinheiro, mas em troca Virginia teria se comprometido a tirar fotos com os empresários dos serviços contratados, o que, segundo eles, não foi cumprido por ela.

Segundo relatos, a influenciadora esteve no local da festa, posou para “apenas cinco fotos” e saiu da confraternização, sem tirar as outras fotos prometidas. Por se sentirem prejudicados, os fornecedores pararam de entregar os alimentos aos convidados, resultando em mais confusão.

Após a saída de Virginia, a situação ficou difícil e quase sem controle, afirmou algumas pessoas ligadas à produção.

Diante da repercussão, a equipe da influenciadora enviou um posicionamento, esclarecendo que ela não teve participação na organização da confraternização. “A Virginia não participou da organização desta festa", informou a assessoria. 

