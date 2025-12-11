Natal em Niterói: Papai Noel chega de helicóptero à Praia de Icaraí neste domingo (14)
Organizada pelo Clube Central, a recepção fará a alegria de crianças e adultos; Confira os detalhes
As celebrações que antecedem o Natal seguem a todo vapor na cidade de Niterói. Neste domingo (14), o Papai Noel chegará de helicóptero na Praia de Icaraí, às 11h, fazendo a alegria de adultos e crianças.
Organizada pelo Clube Central, a festa vai acontecer pelo terceiro ano consecutivo, com o apoio da prefeitura e de parceiros do Central. Como das outras vezes, depois da chegada na areia da praia, Papai Noel ficará à disposição para as famílias que quiserem fazer fotos ao lado dele, na portaria do clube de Icaraí.
"Além da emoção das crianças, é interessante ver as reações dos adultos também. Muitos voltam ao passado, com boas recordações. Alguns lembram do tempo em que acompanhavam a chegada do Papai Noel no Maracanã. O Central fica feliz de poder compartilhar essa alegria. É o nosso presente para Niterói", afirmou o presidente do clube, Fernando Tinoco.
Ainda no clima das emoções de final de ano, o Central terá o show de Carlos Evanney, cover oficial de Roberto Carlos, no dia 26 de dezembro, às 19h. Sócios têm entrada franca.