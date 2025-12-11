Passageiros do Galeão enfrentam voos atrasados e cancelados

Passageiros do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, na Ilha do Governador, estão enfrentando dificuldades para embarcar após voos serem cancelados e atrasados, na manhã desta quinta-feira (11), por causa da forte ventania que atingiu São Paulo, no dia anterior.

No saguão do aeroporto passageiros formam longas filas esperando para embarcar, enquanto voos são cancelados. O Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, também registrou atrasos em voos.

De acordo com a RIOgaleão, durante a manhã desta quinta a concessionária, responsável pelo terminal, informou que 5 voos já haviam sido cancelados e a metade dos programados para voar estavam atrasados.

No período da tarde e noite desta quarta, cerca de 40 voos foram cancelados no Galeão. Ainda na quarta, o Aeroporto de Congonhas, localizado na Zona Sul da capital paulista, contabilizou 181 voos prejudicados, sendo desse total 88 chegadas e 93 partidas, conforme informou a concessionária Aena.

Em Congonhas, mesmo com as atividades tendo sido iniciadas por volta das 6h, desta quinta, foram registradas 4 cancelamentos de decolagens e 9 chegadas até às 6h55.

No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foram registrados 2 partidas e 15 pousos cancelados, por volta das 6h55. Um dia antes, 31 voos de chegada foram desviados para outros aeroportos.