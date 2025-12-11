Passageiros do Galeão enfrentam voos atrasados e cancelados
Os voos foram afetados por causa de fortes ventos que atingiram São Paulo
Passageiros do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, na Ilha do Governador, estão enfrentando dificuldades para embarcar após voos serem cancelados e atrasados, na manhã desta quinta-feira (11), por causa da forte ventania que atingiu São Paulo, no dia anterior.
No saguão do aeroporto passageiros formam longas filas esperando para embarcar, enquanto voos são cancelados. O Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, também registrou atrasos em voos.
De acordo com a RIOgaleão, durante a manhã desta quinta a concessionária, responsável pelo terminal, informou que 5 voos já haviam sido cancelados e a metade dos programados para voar estavam atrasados.
No período da tarde e noite desta quarta, cerca de 40 voos foram cancelados no Galeão. Ainda na quarta, o Aeroporto de Congonhas, localizado na Zona Sul da capital paulista, contabilizou 181 voos prejudicados, sendo desse total 88 chegadas e 93 partidas, conforme informou a concessionária Aena.
Em Congonhas, mesmo com as atividades tendo sido iniciadas por volta das 6h, desta quinta, foram registradas 4 cancelamentos de decolagens e 9 chegadas até às 6h55.
No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foram registrados 2 partidas e 15 pousos cancelados, por volta das 6h55. Um dia antes, 31 voos de chegada foram desviados para outros aeroportos.