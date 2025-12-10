Esposa de Maurício Manieri é internada após sofrer AVC

A esposa do cantor Maurício Menieri, Iza Stein, de 43 anos, sofreu um AVC transitório com paralisia facial. A influenciadora precisou ser submetida a uma cirurgia cardíaca e permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O cantor usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde da esposa: "Sobre o estado de saúde da minha bonequinha, Iza Stein. Ela teve um AVC dias atrás e teve que fazer uma cirurgia no coração, mas Deus realizou um milagre e ela tá super bem e também sem sequelas", escreveu o cantor.

Ele ainda disse que acredita que a esposa tenha alta em breve. "Está ainda na UTI, mas em alguns dias temos fé que vai ter alta! Obrigado pelas mensagens e também pelas orações, meus amores! Estão sendo muito importantes para a recuperação da Izinha. Seguimos orando! Beijo."

Nos stories do perfil no Instagram de Iza, também foram dadas mais informações sobre o ocorrido. "Ontem [terça-feira, 9/12], passou por um procedimento cardíaco bem-sucedido e temos certeza que em breve estará 100% recuperada. Ela e toda família agradecem as orações e mensagens de carinho! Deus operou milagres e como ela sempre diz: Deus é bom o tempo todo!".

O AVC e a internação de Iza acontece depois do marido também ter passado por um grave problema de saúde.

Durante a pandemia, em 2020, Maurício Manieri sofreu um infarto e precisou passar por um cateterismo, para solucionar o problema. Ele ficou alguns dias na UTI e teve uma boa recuperação.