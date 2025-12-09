Prefeitura de Niterói adiantará 13º salário de servidores, aposentados e pensionistas

O prefeito Rodrigo Neves anunciou, nesta segunda-feira (8), a data de pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário para os servidores da Prefeitura de Niterói, aposentados e pensionistas. O valor será depositado na próxima quarta-feira (10).

O repasse da primeira parcela foi realizado em junho. Segundo Rodrigo Neves, além de trazer mais tranquilidade para as famílias, o pagamento contribui para movimentar a economia da cidade, especialmente no fim do ano. Serão injetados cerca de R$ 7,43 milhões na economia de Niterói.

“Essa boa notícia só é possível por uma gestão planejada e organizada, que tem responsabilidade fiscal, mas, sobretudo tem compromisso de pagar religiosamente em dia o salário de todos os servidores, aposentados e pensionistas”, afirmou.

De acordo com a lei, a primeira parcela do 13º salário precisa ser quitada até o dia 30 de novembro, enquanto a segunda parcela tem o prazo até o dia 20 de dezembro.

A segunda parcela do 13º salário tem um valor menor se comparada com a primeira parte, pois está já vem com os descontos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Imposto de Renda. Sendo assim, o valor que o trabalhador recebe em dezembro é menor do que o de novembro.