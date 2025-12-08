Whindersson Nunes revela ter questionado a própria sexualidade durante tratamento terapêutico

O humorista Whindersson Nunes, de 30 anos, contou que passou por uma fase de descobertas pessoais, chegando a questionar a própria sexualidade durante a realização de tratamentos terapêuticos, após um período de internação para cuidar da saúde mental.

Em entrevista ao podcast Inteligência LTDA, o comediante contou que dúvidas surgiram em quanto fazia esse tratamento. "Quando você passa por um momento de internação, você tá bem vulnerável e passa os poderes da sua vida pra outras pessoas."

"Eu fui pra casa e deixaram um acompanhamento terapêutico comigo. Um cara de 1,90m, lindo e eu comecei a olhar esse cara diferente."

Leia também:

Botafogo tenta a contratação de Lucas Villalba, do Nacional, do Uruguai



Ex-nadadora olímpica anuncia chegada do terceiro filho em momento de luto



"Porque foi a primeira vez que um homem cuidou de mim bem, com carinho, afeto. Homem é difícil de se abrir, a gente não se abre muito pra falar as coisas. Ele me tratando bem, acordando todo dia com o remédio na mão, eu olhava assim pra ele. Aí o cara reflete."

Ele continuou: "Eu estava na sala em casa e pensando: 'talvez seja isso que seja o problema da minha vida. eu sou gay. Depois pensei: ah, se eu for gay eu vou ter que fazer também o que gay faz'."