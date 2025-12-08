Botafogo tenta a contratação de Lucas Villalba, do Nacional, do Uruguai

O Botafogo já está agindo no mercado em busca da contratação de atletas para fortalecer o elenco visando a próxima temporada. O alvo da vez é o atacante Lucas Villalba, de 24 anos, do Nacional, do Uruguai.

O clube formalizou uma proposta pelo atleta e os números até foram aceitos pela diretoria do time uruguaio, mas para a negociação ir pra frente, agora depende de uma terceira parte.

O Montevideo City Torque, antigo time de Villalba, possui uma cláusula de cinco dias para poder igualar qualquer proposta oficial que o Nacional receba pelo atacante. O prazo para a equipe uruguaia exercer o requisito é até está terça-feira (9).

Leia também:

São Gonçalo já tem sua Corte Real do Carnaval 2026



Ex-nadadora olímpica anuncia chegada do terceiro filho em momento de luto



Até o momento não houve nenhuma sinalização do Torque, mas o Botafogo não pode partir para os trâmites de assinatura até que o prazo se encerre.

Lucas Villalba se encaixa nas características buscadas pela comissão técnica de Davide Ancelotti para a próxima temporada, com alta estatura (1,82m de altura) e velocidade para atuar pelos lados do campo. Na atual temporada realizou 43 jogos, marcou 4 gols e deu seis assistências na campanha que terminou com o Nacional campeão uruguaio.