Bebê a caminho! Sthefany Brito anuncia terceira gravidez

Neste domingo (7), a atriz Sthefany Brito, de 38 anos, usou as redes sociais para anunciar que está grávida de seu terceiro filho. No vídeo publicado em seu perfil no Instagram, ela apareceu com seus outros herdeiros, Antônio Enrico, de 4 anos, e Vicenzo, de 8 meses, e o marido, Igor Raschkovsky, para contar a novidade aos seguidores.

"Com o coração transbordando amor e gratidão, venho dividir a melhor notícia desse ano! Fomos abençoados e escolhidos mais uma vez!!! Tem um meninão crescendo aqui dentro da minha barriga e eu só posso me sentir a mãe mais sortuda desse universo!!! Foi a maior e melhor surpresa que já aconteceu nas nossas vidas!", contou a atriz na publicação.

Leia também

Marina Ruy Barbosa é chamada de 'feia' nas redes sociais e atriz ironiza comentário

Mel Maia se pronuncia pela primeira vez após morte da mãe: 'Dias mais difíceis da minha vida'



A atriz revelou que está grávida de 4 meses e se mostrou ansiosa com a futura chegada do novo herdeiro.

"A gente nem sabe ainda, mas com certeza precisava dele! Faltava ele! Escrevo com os olhos marejados e estava ansiosíssima pra compartilhar com vocês que estou transbordando de tanta alegria e doida pra sair por aí já desfilando meu barrigão! Sim, já temos um barrigão de 4 meses por aqui!!!", escreveu a atriz.