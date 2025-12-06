Mel Maia se pronuncia pela primeira vez após morte da mãe: 'Dias mais difíceis da minha vida'

A atriz Mel Maia, 21 anos, usou as redes sociais neste sábado (06) para desabafar sobre a morte da mãe, Debora Maia, de 53 anos, que foi encontrada morta em casa, no dia 28 de novembro. Essa é a primeira vez que Mel se pronuncia sobre o ocorrido.

"Estes últimos dias têm sido os mais difíceis da minha vida. Passando aqui para agradecer demais cada mensagem de carinho, cada oração e a cada pessoa que tem me mandado força e afeto. Isso tem feito toda a diferença para mim e para os meus", disse a atriz na postagem.

"Estou cuidando de mim e da minha família, vivendo esse processo no meu tempo, com calma e com amor. É a presença diária de quem me ama que está me ajudando a levantar a cada dia neste momento difícil, lidando com o luto pela pessoa mais importante da minha vida. Tenho certeza que minha mãe marcou o coração de cada um que passou pelo seu caminho e ela deixa um legado de alegria e amor. Muito obrigada. De coração", agradeceu.

Debora foi encontrada pela empregada já desacordada em sua casa, na Barra da Tijuca.

Segundo amigos de Débora, ela vinha enfrentando um quadro de depressão desde sua separação do pai da atriz, Luciano Souza, há um ano. É ele quem acompanha as investigações na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).