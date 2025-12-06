Polícia Civil prende grupo que extorquia comerciantes da Região dos Lagos

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e da 127ª DP (Armação dos Búzios) - Foto: Divulgação

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e da 127ª DP (Armação dos Búzios) - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e da 127ª DP (Armação dos Búzios) capturaram, nesta sexta-feira (05/12), três homens que coagiam e extorquiam comerciantes em Búzios, na Região dos Lagos. Dentre os presos está um policial civil. Com eles, foram apreendidos duas pistolas e um simulacro de fuzil.

De acordo com os agentes, o grupo utilizava-se da posição do policial para coagir e extorquir dinheiro dos comerciantes da cidade. As investigações mostraram que os três fingiam ser agentes da DDSD. Após trabalho de inteligência, as equipes das duas delegacias conseguiram identificar e localizar o carro utilizado pelo grupo.

Nesta sexta, foi montada uma ação e os três foram presos. Durante a abordagem, um dos criminosos tentou pegar a arma de um dos policiais civis. Ele foi alvejado e socorrido para uma unidade de saúde. No veículo, foram localizadas as armas, cerca de R$ 2 mil em espécie, um caderno com as anotações e seis celulares.

Eles foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e concussão. Três vítimas já procuraram a delegacia e reconheceram o grupo. As investigações continuam para identificar demais lesadas.

A Corregedoria-Geral de Polícia Civil (CGPOL) foi comunicada e instaurou Processo Administrativo Disciplinar (PAD).