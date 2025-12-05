Voltaram? Léo Pereira se declara para Karoline Lima em festa do Flamengo

O zagueiro aproveitou o momento de festa para abrir o coração para Karoline Lima - Foto: Reprodução - Instagram

O zagueiro aproveitou o momento de festa para abrir o coração para Karoline Lima - Foto: Reprodução - Instagram

O zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, abriu o coração e se declarou para a ex-namorada, a influenciadora Karoline Lima, durante a comemoração Rubro-Negra dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (4).

O público vibrou como se estivesse assistindo a uma final de campeonato ao ouvir as palavras do jogador, que parou a festa para esse momento romântico. Nas redes sociais, circulam vídeos em que revelam a fala de Léo para Karoline: “Momento especial desse, não poderia não (falar) para essa pessoa especial voltar para a minha vida. Te amo”. Depois disso, o barulho e a comemoração das pessoas em volta aumentou, o que não permitiu ouvir a frase completa com nitidez.

Logo após as doces palavras, o jogador desceu do palco e deu um beijo na influenciadora, fazendo com que a plateia gritasse e ficasse ainda mais animada.

Em um live nas redes sociais, que o zagueiro transmitiu durante a festa, ele surge no momento que tocava de fundo “Tem dias que eu acordo pensando em você”. Depois ele comenta: “Aí ele quer me quebrar”.

Nas redes sociais, principalmente no X, os internautas não perderam a oportunidade de brincar com a situação. “Esse homem está sofrendo em capslock”, escreveu um internauta. “Não é possível”, disse outro. “Gente como a gente”, compararam. “Ele não cansa”, brincou outro. “Léo se humilhando para a Karoline, tô morrendo de rir”, escreveu outro.