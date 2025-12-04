Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Botafogo sonda situação de Carbonero, do Internacional

Colombiano de 26 anos está emprestado ao Inter pelo Racing, da Argentina

04 de dezembro de 2025
O Botafogo sondou a situação do atacante colombiano Johan Carbonero, de 26 anos de idade. O atleta foi emprestado pelo Racing ao Internacional, que não deve exercer a opção de compra. 

A diretoria alvinegra fez contato com os representantes do jogador e com o clube argentino para entender a viabilidade do negócio. A pedida é entre 4 e 6 milhões de dólares (R$ 21 milhões e R$ 31 milhões, na cotação atual). 

O clube carioca tem o desejo de adquirir o atleta, mas a situação ainda é inicial e não existe expectativa se o negócio vai andar. 

Carbonero foi formado nas categorias de base do Once Caldas e depois foi para o futebol argentino, passando pelo Gimnasia, por duas temporadas, até chegar ao Racing. Lá ele foi campeão da Sul-Americana em 2024, temporada em que fez 37 jogos, cinco gols e duas assistências, números que são parecidos com a atual temporada, onde já fez 37 jogos, sete gols e duas assistências.

