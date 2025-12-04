Bianca Andrade mostra resultado de harmonização no bumbum

A influenciadora e empresária Bianca Andrade realizou um procedimento estético de harmonização glútea e mostrou o resultado do novo bumbum para os seguidores no Instagram.

Chamado de "Bumbum Well", o procedimento promete deixar o glúteo mais empinado e volumoso sem a necessidade de cirurgia. “Gente, olha o que acabei de fazer. Juro, isso aqui é para botar no seguro, tá?”, disse Bianca enquanto exibia o resultado.

Ela explicou que o método já tem resultado imediato: “É tipo uma harmonização no bumbum. O pós é maravilhoso. Já fiz e posso ir trabalhar normalmente. É muito tranquilo, não precisa de cirurgia. E eu sou apaixonada, isso me dá muita autoestima. Ainda mais a gente, brasileira, que ama um bumbum bonito. Eu amo.”

Mesmo mantendo uma rotina de treinos e dieta, Boca Rosa comentou que nunca conseguiu chegar no volume desejado. “Eu treino muito, né? Mas não tinha muito bumbum. Falei para ele: ‘Cara, eu queria muito ter um pouco mais de volume’”.

Esse tipo de procedimento está entre as novas tendências estéticas adotadas por celebridades como Virginia Fonseca, Lívia Andrade e Yasmin Brunet, que já passaram por tratamentos como aplicação de colágeno e a sustentação com fios de PDO para deixar os glúteos mais firmes e lisos.

Cada tratamento possui suas particularidades. Alguns utilizam aplicações de agulhas, que é mais doloroso, com diversas picadas que depositam o produto próximo à derme. Outros envolvem a aplicação de ácido hialurônico na parte superior dos glúteos para aumentar o volume.

