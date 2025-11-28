Acabou! Ivete Sangalo anuncia fim do casamento com Daniel Cady

A cantora Ivete Sangalo surpreendeu o público ao anunciar, na noite desta quinta-feira (27), o término do seu relacionamento com o nutricionista Daniel Cady. Eles estavam juntos há 16 anos e têm três filhos juntos: Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7.

“Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito”, escreveu o casal através de um comunicado conjunto no Instagram.

O ex-casal também pediu respeito e privacidade aos fãs. “Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos”.

Confira o comunicado na íntegra:

