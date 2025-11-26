Maya Massafera mostra o rosto pela primeira vez após retirada de ossos do maxilar
Influenciadora passou pelo procedimento para deixar o rosto mais delicado
A influenciadora digital Maya Massafera, de 45 anos, mostrou para seus seguidores como ficou seu rosto, após passar por uma cirurgia para retirada de ossos do maxilar e modelar o rosto. Até o momento, ela usava máscara no queixo para esconder o inchaço devido o procedimento, mas decidiu compartilhar nas redes sociais sua aparência.
Depois de passar pela cirurgia, Maya falou que teve uma infecção e estava com muitas dores. “Gente, estou péssima, não consigo parar de chorar. Meu rosto está doendo muito, esse lado tá inteiro infeccionado", disse.
Segunda a influenciadora, "não é normal acontecer" infecções no pós-cirúrgico, mas que seu quadro estava conforme esperado e que estava recebendo o atendimento médico necessário.
Antes de falar sobre a infecção, Maya contou que além de retirar alguns ossos do maxilar, a cirurgia também fez um corte no couro cabeludo, que foi "descolado" e reposicionado com pontos.