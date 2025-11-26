Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Maya Massafera mostra o rosto pela primeira vez após retirada de ossos do maxilar

Influenciadora passou pelo procedimento para deixar o rosto mais delicado

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 26 de novembro de 2025 - 18:56
Após passar pela cirurgia, Maya contou que teve uma infecção e estava sentindo muita dor
Após passar pela cirurgia, Maya contou que teve uma infecção e estava sentindo muita dor

A influenciadora digital Maya Massafera, de 45 anos, mostrou para seus seguidores como ficou seu rosto, após passar por uma cirurgia para retirada de ossos do maxilar e modelar o rosto. Até o momento, ela usava máscara no queixo para esconder o inchaço devido o procedimento, mas decidiu compartilhar nas redes sociais sua aparência. 

Depois de passar pela cirurgia, Maya falou que teve uma infecção e estava com muitas dores.  “Gente, estou péssima, não consigo parar de chorar. Meu rosto está doendo muito, esse lado tá inteiro infeccionado", disse. 

Segunda a influenciadora, "não é normal acontecer" infecções no pós-cirúrgico, mas que seu quadro estava conforme esperado e que estava recebendo o atendimento médico necessário. 

Antes de falar sobre a infecção, Maya contou que além de retirar alguns ossos do maxilar, a cirurgia também fez um corte no couro cabeludo, que foi "descolado" e reposicionado com pontos.

Maya Massafera mostrou o antes e depois de sua cirurgia no rosto
Maya Massafera mostrou o antes e depois de sua cirurgia no rosto

