Rock in Rio anuncia Stray Kids e marca estreia do gênero K-pop no festival

O grupo sul-coreano Stray Kids foi anunciado, nessa terça-feira (25), como atração principal do dia 11 de setembro no Rock in Rio 2026. O anúncio marca oficialmente a estreia do K-Pop no festival realizado na Cidade do Rock.

Além do grupo, Elton John e Gilberto Gil também estão confirmados para a próxima edição e sobem ao Palco Mundo no dia 7 de setembro, data incluída na programação por conta do feriado da Independência, que cairá em uma segunda-feira. O público aguarda o anúncio de novos nomes para o evento do próximo ano.

O Stray Kids, formado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin e I.N, é um dos principais nomes do K-Pop no cenário global. No Spotify, o grupo acumula 13 milhões de ouvintes mensais e, em 2023, foi o terceiro artista que mais vendeu segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI).

O Rock in Rio 2026 acontece nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. As vendas do Rock in Rio Card (ingresso antecipado do festival), começam em 9 de dezembro, a partir das 19h.