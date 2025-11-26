3ª edição do Perifa Niterói celebra valorização das periferias com programação dedicada ao Novembro Negro

Encerrando as celebrações do Novembro Negro e valorizando a cultura Periferica, a Federação das Associações de Moradores de Niterói (FAMNIT), recebe nesta sexta-feira, 28 de novembro, a 3ª edição do Perifa Niterói. O evento, em parceria com a Secretaria Municipal de Participação Social (Sempas) terá início às 17h, na sede da própria Famnit, em Santa Rosa.

Esse ano o encontro traz como destaque a Expo PERIFA, que reunirá o Baobá – coletivo de empreendedoras negras atuante no fortalecimento da economia criativa e da autonomia feminina nos territórios de Niterói. Além do Baobá, outras empreendedoras comunitárias estarão presentes, ampliando a circulação de produtos, narrativas e saberes produzidos nas periferias da cidade.

A programação inclui um desfile inspirado na ancestralidade africana, o AfroGlow, demonstrações de turbantes e tranças e o espaço “Caderno Criativo”, voltado para escrita, memória e expressão periférica. A oficina de dança será conduzida pela multiartista da dança Maidu, que conduzirá uma vivência em dança afro inspirada nos elementos da natureza e nas naturezas de axés, fundamentado na dança afro-brasileira, nas simbologias dos orixás, nas danças circulares e na dança do ventre, reconhecendo o corpo como espaço de inscrição de ancestralidade, reza, cura e narrativa. O evento também contará ainda com comida de boteco, roda de samba de raiz e DJ.

“Mais do que uma celebração, o PERIFA Niterói se consolida como um espaço de cultura e reconhecimento da força do movimento negro dentro das comunidades da cidade. A Secretaria apoia o evento promovido pela Famnit pelo espaço e representatividade desta entidade que sempre esteve ao lado dos movimentos negros e periféricos”, resume Octávio Ribeiro, secretário de Participação Social.

Com 42 anos de funcionamento, a Federação das Associações de Moradores de Niterói (Famnit) atua como uma das principais representações comunitárias da cidade, reunindo associações de diversos bairros e territórios. Ao longo de sua trajetória, a entidade tem trabalhado na defesa dos direitos sociais, no fortalecimento da participação popular e na promoção de iniciativas que aproximam poder público e sociedade civil. A Famnit se consolida como um espaço de diálogo, articulação e construção coletiva, contribuindo para políticas e ações que valorizam as realidades e demandas das comunidades niteroienses.

Serviço

Evento: PERIFA Niterói – 3ª edição

Data: 28 de novembro (sexta-feira)

Horário: A partir das 17h

Local: FAMNIT – Rua Mário Vianna, 532, Santa Rosa – Niterói

Programação: Expo PERIFA; Baobá – coletivo de empreendedoras negras; empreendedoras comunitárias; desfile diaspórico; AfroGlow; demonstrações de turbantes e tranças; oficina de dança; espaço Caderno Criativo; comida de boteco; samba de raiz; DJ.