Mostra de Dança Inclusiva abre inscrições até 30 de novembro para bailarinos PCDs

Vão até o dia 30 de novembro as inscrições gratuitas para participar da Mostra de Dança Inclusiva de Maricá, que acontecerá no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) de Maricá a partir das 15h de 3 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Podem se inscrever PCDs de qualquer cidade, e não apenas maricaenses, em solo ou grupo, até 23h59 do próximo domingo.

O link de inscrição (https://forms.gle/VSv4Zc4mkfwLaW7p8) está na bio do Instagram do renomado Grupo Inclusivo de Dança Expressar, responsável pela Mostra e também a atração de abertura. Fundado há cinco anos em Niterói e formado por bailarinos fluminenses com e sem deficiência, o grupo representará o Brasil em um festival na Argentina no final deste mês.

"Esse projeto nasceu do meu desejo de ver a inclusão acontecendo de verdade. Escolhi esse formato de evento porque acredito que a arte é um grande instrumento de transformação. Como cadeirante e ativista na luta da pessoa com deficiência, venho levantando a bandeira da inclusão e atravessando todo arquétipo e capacitismo que ainda insistem em limitar e invisibilizar a nossa existência. Quero que cada pessoa que participe sinta que a dança é um espaço de encontro, liberdade e pertencimento, onde o corpo fala, o coração escuta e todos têm o mesmo direito de estar em cena", explica Daniel Rangel, idealizador do projeto, aprovado no Edital de Cultura de Maricá. Diretor do Grupo Inclusivo de Dança Expressar e bailarino cadeirante, Daniel também é atleta de Pararremo Olímpico, sendo o segundo do Brasil na categoria Single Skiff PR1 e o primeiro do estado do Rio de Janeiro e de Maricá, além de atleta de corrida de rua. "Trago no corpo e na alma o movimento, seja nas águas, na dança ou nas pistas", exclama.

Os artistas inscritos deverão levar o laudo de comprovação da deficiência no dia da apresentação. A programação também contará com roda de conversa e intérprete de libras. "A intenção é oportunizar aos PCDs para que apresentem sua arte da melhor forma, proporcionando a eles e ao público uma tarde de inclusão, equidade e empatia", afirma Thayrine Mesquita, também fundadora e coreógrafa do grupo. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 21 97634-8661.